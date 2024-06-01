替歐巴馬家庭提供穩定力量 蜜雪兒母親86歲辭世

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬的母親瑪麗安．羅賓遜今天過世，享壽86歲。瑪麗安隨第一家庭搬入白宮，協助照料她的兩名年幼孫女，並在全球壓力最大的官邸之一提供穩定力量。

法新社報導，瑪麗安．羅賓遜（Marian Robinson）的家族在聲明中說：「我們需要她。女孩們需要她。她最終成為我們的支柱。」

瑪麗安．羅賓遜總是避開鎂光燈，但在歐巴馬一家一些備受矚目的時刻，她都不會缺席，經常與第一家庭和他們的兩個女兒莎夏（Sasha）與瑪麗亞（Malia）一同在節日慶祝活動或其他活動上現身。

2008年選舉之夜，瑪麗安．羅賓遜被拍到和女婿歐巴馬（Barack Obama）坐在沙發上、她握著歐巴馬的手，一起等待開票結果陸續出爐，最後歐巴馬成為美國第一位非裔總統。

瑪麗安．羅賓遜的家族在聲明中提到：「當我們一家走在未知的道路上時，她始終是我們的避風港，讓我們步步腳踏實地。」

瑪麗安．羅賓遜出生於1937年，生長於芝加哥南區（South Side），之後就讀師範學院，後來擔任秘書工作。

她在1960年嫁給丈夫佛瑞塞．羅賓遜（Fraser Robinson），育有兩名子女，女兒就是後來的第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama），另有一個兒子克萊格．羅賓遜（Craig Robinson），他是蜜雪兒的哥哥。兄妹兩人也是在芝加哥南區長大。佛瑞塞．羅賓遜與多發性硬化症長期搏鬥後，於1991年病逝。

瑪麗安．羅賓遜的家族說：「白宮的裝飾與光環從來都不適合瑪麗安．羅賓遜。」

瑪麗安．羅賓遜的家族在聲明中說，瑪麗安．羅賓遜不愛與白宮貴賓交際，反而比較喜歡在樓上看電視，待在她臥室旁邊的房間內，那裡有可以遠望華盛頓紀念碑（Washington Monument）的巨大窗戶。羅賓遜的家族又說，她與白宮「招待員、管家和讓白宮變得像家一樣的人」成為很好的朋友。

她的家人說，在歐巴馬於2009年至2017年當白宮主人的8年內，「她唯一特別要求見面的貴賓是教宗」。

她也喜歡溜出白宮辦事，像是逛藥局、在附近商店買賀卡，有時候其他客人會認出她，說她很像第一夫人的母親。瑪麗安．羅賓遜都會笑著說：「喔，常有人這麼對我說。」

瑪麗安．羅賓遜身後留下她的兩個孩子、他們的配偶與6名孫子女。

瑪麗安．羅賓遜的家族在聲明中說：「她今天早上安詳離世；如今，沒有她，我們不知道我們將如何繼續走下去。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130601