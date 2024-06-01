聯合國伊拉克援助團成立逾20載 2025年結束任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部31日綜合外電報導）應巴格達當局的要求，聯合國安全理事會今天一致決定，聯合國伊拉克援助團（UNAMI）在成立超過20年後，將於2025年底離開伊拉克。

伊拉克政府樂見聯合國安理會（United Nations Security Council）的決定，認為這反映了聯合國伊拉克援助團從2003年成立以來，伊拉克的進步及穩定。

2003年3月美國聯手盟邦發起針對伊拉克的軍事行動，並推翻了獨裁者海珊（Saddam Hussein）的政權，聯合國伊拉克援助團便於當年8月成立。

安理會今天通過決議，將聯合國伊拉克援助團的任務期限延長到2025年12月31日，此後就會終止所有工作和行動。

聯合國伊拉克援助團約有700名工作人員，任務包含就政治對話及和解等議題向政府提供建議，並協助選舉和安全部門改革。

伊拉克政府發言人表示，安理會的決定代表「獨裁政權垮台後，2003年啟動的政治建設進程已經完成」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130601