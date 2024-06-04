駐日美軍司令擬升格由上將擔任 美防長：評估中

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（中央社東京4日綜合外電報導）配合日本2025年3月前將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，美國國防部長奧斯汀6月3日表示，正在評估將駐日美軍司令的軍階從目前的中將晉升至上將。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄今年4月與美國總統拜登舉行會談，配合統合作戰司令部將成立，並讓日本自衛隊與美軍部隊合作更為順暢，雙方領袖都同意各自提升部隊指揮與管理。

對此，奧斯汀（Lloyd Austin）6月3日在出訪地新加坡向媒體表示，「正在評估」駐日美軍司令軍階從目前的中將升至上將，不過奧斯汀也說，目前沒有其他訊息可以發布。

配合日本統合作戰司令部將成立，並由統合作戰司令官負責作戰指揮，美國五角大廈也正在評估美方對應的司令等相關方案。而奧斯汀這次提及的方案是派駐具有作戰指揮權限的司令至日本。

另外，被問及是否會在日本部署中程飛彈系統，奧斯汀回答：「我們經常部署各種裝備作為訓練的一環，將與日本合作以加強訓練」。報導指出，這意味著美方可能會在訓練期間暫時部署相關裝備。

統合作戰司令部將位於日本防衛省所在的東京都市谷，人員規模約240人，由統合作戰司令官居首，其位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

日本目前居自衛隊軍職之首的統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，可以分擔統合幕僚長的職責。

防衛大臣木原稔曾多次表示，「自衛隊與美軍在各自獨立的指揮系統下行動，這一點不會有任何的改變」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉淑琴）1130604