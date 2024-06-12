日本人海鮮消費量創新低 主因價格高及愛吃肉

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本人飲食習慣過去20年來似乎有所改變。根據官方統計與調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量則持續成長，主因可能跟海鮮價格高及愛吃肉有關。

日本讀賣新聞報導，日本政府內閣會議昨天通過的2023年度「水產白皮書」指出，2022年度日本每人每年平均消費海鮮量約22公斤，創歷史新低紀錄，相比高峰期的2001年度40.2公斤僅剩約一半，但每人平均肉類消費量在過去20年持續成長，到2022年度已達34公斤。

至於每人每年採購生鮮海鮮量同樣減少，2023年僅6368公克，相較2004年的1萬2920公克減半。

根據農林水產省調查，被問到相比肉類為何較少購買海鮮（答案可複選），有45.9%受訪者表示「家人喜歡肉類」、42.1%受訪者認為「海鮮價格高」，還有38%受訪者認為「海鮮處理較麻煩」。

而水產業人手不足及高齡化問題也很嚴重。2022年的漁業就業人口為12萬3100人，比2003年的23萬8300人減半；在65歲以上從業人員占比37.7%居高不下的情況下，2022年度新投入漁業的就業人口僅1691人。

水產白皮書指出，由於收入不穩定、對於生活及工作價值觀的多元化，從事漁業家庭的孩子不一定會從事漁業，是漁業從業人口減少的原因。

不過，白皮書也表示，在城市出生的人當中，也有不少人對漁業抱持關心，指出致力確保新的漁業從業人口的重要性。（譯者：黃名璽）1130612