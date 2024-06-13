美智庫：縱容中國南海行徑 必賠上血淚代價

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（中央社記者黃自強吉隆坡13日專電）前大馬首相馬哈地赴日演講淡化南海問題引發的摩擦，認為更重要的是避免與中國爆發衝突。美國智庫研究員強調，現在容忍中國在南海行徑，意味未來須付出鮮血、汗水與淚水等代價。

馬哈地（Mahathir Mohamad）今年5月下旬出席第29屆日本經濟新聞論壇「亞洲的未來」，曾就國際局勢、東協、亞洲區域挑戰與美中關係等相關議題發表看法。

馬哈地針對南海議題表示，雖然中國主張對南海的主權，但只要中國未採取禁止船運和截停檢查海上船隻，馬來西亞對此可接受。他認為更重要的是避免與中國爆發衝突，「你們可以宣稱擁有南海主權，但我們不必因此開戰」。

馬哈地此番論調卻明顯與現任首相安華（Anwar Ibrahim）相左。安華強調大馬雖有意向中國取經，但以國家利益為前提處理馬中關係，並採取堅定立場與中國針對南海領土爭議進行談判，不同意北京採取的任何單方行動。

大馬媒體新海峽時報（New Straits Times）報導，美國智庫「戰略暨預算評估中心」（CSBA）資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）認為，馬來西亞應拒絕中國過度的聲索行徑。

他表示，默許中國的南海政策並不能滿足北京的野心，縱容中國的行徑就如同繳稅，要不現在支付，抑或未來連同罰金一起繳，現在容忍中國，意味未來必須付出鮮血、汗水與淚水等額外懲罰性代價。

他指出：「歷史所帶來殘酷的教訓，告訴我們綏靖與妥協往往助長原本試圖要安撫對象的胃口。」

吉原俊井以菲律賓勇敢對抗中國為例，說明菲律賓所採策略也揭露中國的挑釁行徑，並為其他南海聲索國樹立榜樣。

他表示，嚇阻中國對南海聲索的另一因素，是美國對區域內的朋友與盟邦的承諾，這也包括台灣在內。

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吉原俊井認為，菲律賓無論對水砲事件或遭中國阻止進入仁愛暗沙等問題的應對，都凸顯中國的強制行徑。菲律賓公布遭中國海警船以水砲射擊影片，更改變許多人看法，因為這種暴力水砲攻擊可能釀成人員傷亡。

另外，對於中國國防部長董軍2日在新加坡香格里拉對話發表對台灣恫嚇言。吉原俊井表示，這並不會讓北京在台灣議題加分，反而只會凸顯中國的霸凌與恐嚇作為。（編輯：韋樞）1130613