馬哈地臉書發文 諷刺非暴力在大馬無立足之地

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）大馬前首相馬哈地經常使用社群媒體表達看法。他今天發文說，對暴力在大馬無立足之地感到高興，但也以諷刺口吻認為，「非暴力」同樣無立足之地。馬哈地這番談話再引發熱議。

馬哈地（Mahathir Mohamad）是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相，如今高齡98歲，不再擔任政治職務，仍經常透過社群媒體平台臉書（Facebook）等針砭時事與政局發展。

馬哈地今年1月26日身體遭感染，送往國家心臟中心（IJN）治療近兩個月後於3月18日出院。他住院期間曾傳病危但遭否認，並澄清無生命危險且保持清醒。

馬哈地住院期間還有翻閱報紙照片，顯示精神狀況良好，病危傳聞不攻自破。

由於他治療出院後已有一陣子未在臉書貼文，他今天突然以「暴力」為題簡短貼文表達對暴力問題的重視，再引發網友熱議。

馬哈地貼文表示，當他閱讀報紙標題提及「暴力在我們的國家沒有立足之地」時，覺得很高興。

但他同時以諷刺性口吻提到，即便是非暴力也同樣在大馬沒有立足之地。

馬哈地於文末要求大家要「深思」。

多數網友對馬哈地再活躍社群媒體感到高興，歡迎他重返社群媒體平台，認為馬哈地要大馬網友「深思」的貼文是既尖銳且精確，並說「我們想念你」。（編輯：陳承功）1130402