G7峰會登場 英國將提中國與經濟安全挑戰

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）七大工業國集團（G7）13至15日在義大利舉行，烏克蘭和中東情勢依然是焦點。英國首相府表示，首相蘇納克另將在峰會期間與各國討論如何合作強化應對中國構成的經濟安全挑戰，特別是在「綠色科技」供應鏈領域。

首相府表示，蘇納克（Rishi Sunak）將在峰會宣布，英國擬提供烏克蘭高達2億4200萬英鎊（約新台幣100億元）的援助，用於人道救助、穩定能源供應等緊急需求。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日在柏林舉行的烏克蘭重建會議表示，去年冬季以來，俄羅斯已摧毀烏克蘭約一半的發電量，包括80%的熱力和1/3的水力發電。他呼籲各國協助強化烏克蘭空防、抵抗俄羅斯對烏克蘭基礎設施的持續攻擊。

繼5月的G7財長和央行首長會議後，今天登場的峰會將進一步研議如何透過合法機制，將在G7及其他西方國家遭凍結的俄羅斯國有資產及所孳生利息協助烏克蘭。

俄羅斯有約3000億歐元的相關資產遭凍結。歐盟估計，相關資產每年可孳息約30億歐元，至2027年累計金額可高達200億歐元。根據今年2月由聯合國、歐盟執委會、世界銀行集團（World Bank Group）及烏克蘭政府聯合發布、截至去年12月底的評估，未來10年，烏克蘭重建所需經費將高達4860億美元，高於去年預估的4110億美元。

英國政府去年率先設立機制，以確保在俄羅斯賠償烏克蘭損失以前，保留對俄羅斯的制裁措施。

蘇納克表示，各國在支援烏克蘭、終結俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭方面，應展現決心與創意，從「無論需要多久」進展至「無論需要做什麼」。

除了烏克蘭，蘇納克也將與各國領袖討論中東局勢、非法移民、以及中國和經濟安全議題。

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英國將於7月4日舉行大選。按慣例，首相宣布大選日期後，政府官員的公開活動、發言及政策發布（特別是可能造成長期或重大影響的政策）即大幅受限，以避免公家資源用於為執政黨「助選」、確保公務機關行政中立，但官員重要的國外行程原則上不變動。

考量相關慣例，首相府說明，新一輪2億4200萬英鎊援烏預算是在首相宣布大選日期前即已敲定、是英國長期援烏計畫一部分。此外，英國政府擬在G7峰會推動的議程，事前已諮詢在野黨。（編輯：韋樞）1130613