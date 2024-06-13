是否反制歐盟 中國外交部重申採取一切必要措施

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（中央社記者周慧盈北京13日電）歐盟宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，外界關切北京是否採取反制措施。中國外交部今天重申將採取一切必要措施，但也稱須捍衛世界貿易組織（WTO）規則和市場原則。

據中新網，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應是否針對歐盟（EU）提出反制措施的問題，作了上述表示。

林劍說，「中方有必須捍衛的原則，那就是世貿組織規則和市場原則，也有必須維護的利益，那就是中國電動汽車產業和企業的合法權益。為此，我們將堅決採取一切必要措施」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）12日宣布對中國電動車課徵反補貼稅，以反制中國政府對電池和電動車產業的過度補貼，並因此傷害歐盟本地車業競爭力。

受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調合度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為10%，加徵這批反補貼稅將使中國電動車出口到歐盟的關稅成本增達27.4至48.1%。

歐盟執委會去年10月針對中國輸入歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼調查，依規定須於13個月內調查完畢，啟動調查9個月後可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性的反補貼關稅。（編輯：邱國強）1130613