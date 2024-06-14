間諜疑雲籠罩加拿大 杜魯道盟友籲罷免叛國議員

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（中央社渥太華13日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道盟友新民主黨黨魁駔勉誠今天根據情資報告指控一些國會議員是「叛徒」，為其他國家擔任間諜，令人不安，必須罷免有問題的議員，但未點名任何人。

綜合路透社和法新社報導，加拿大一個聚焦國安事務的國會議員委員會在本月一項經大量編輯的報告中說，一些民選官員在「知情或半知情下」參與外國干預行動以來，杜魯道（Justin Trudeau）一直處於守勢。

左傾的在野黨新民主黨（New Democratic Party）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）今天在看過未編輯版的報告後說：「我今天比昨天更擔憂。」

駔勉誠行使身為主要政黨黨魁的權利，尋求提升安全許可等級以閱讀相關文件。他表示，這項報告顯示加拿大易受外國干預影響，並削弱了公民的信心。

他說：「如果那些故意協助外國政府損害加拿大利益的國會議員一直不用承擔任何後果，我們會一直容易成為目標。」

他還說：「罷免故意參與外國干預行動的國會議員，將對這類行徑產生嚇阻作用。」

他的結論是：「他們的行為不道德。在某些情況下甚至違法。他們確實是國家的叛徒。」

在這項根據情報單位情資的報告中，委員會並未透露任何名字，僅表示印度和中國是加拿大民主制度面臨的主要外國威脅。

駔勉誠也沒有點名任何國會議員，或透露報告中提到多少人，或提到當中是否有現任議員，但他也說，在看過這項報告後「沒有理由」要開除自己黨內同志。

部會首長先前表示，點名議員違法，並說此事將是由警方調查。

駔勉誠的評估似乎與綠黨（Green Party）黨魁梅伊（Elizabeth May）的觀點相矛盾。梅伊本月11日在看過同一份機密報告後表示，沒有現任議員蓄意背叛加拿大。

她說，一名前議員據稱曾在出國旅行期間與一名外國情報官員分享特許資訊，一些議員也可能在「不知情下」參與了外國干預計畫。

政府官員拒絕就報告內容發表任何評論。

杜魯道領導的自由黨（Liberal Party）政府面臨在安全議題上態度軟弱的指控，本月10日屈服於反對派的要求，將此事交給一項特別調查單位，這個單位正在評估外國介入加拿大前兩次大選的指控。

這個特別調查單位上個月在一份臨時報告中宣布發現外國介選的證據，但表示聯邦大選結果未受影響，選舉制度健全。

加拿大安全情報局（CSIS）上個月說，中國持續介選有可能破壞加拿大民主。北京當局則一貫地否認這類指控。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130614