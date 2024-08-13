颱風安比生成 估15日起接近伊豆群島、東日本地區

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本氣象廳表示，今年第7號颱風安比今天凌晨3時在日本南方海域生成，預計明天傍晚至晚間接近小笠原群島，15日起恐接近伊豆群島、東日本地區。

氣象廳上午9時50分發布的颱風資訊顯示，安比颱風上午9時位於日本南方海域，中心氣壓996百帕、近中心最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測，安比颱風將繼續發展並向北移動，估計明天下午到晚間最接近隸屬東京都的小笠原群島。因此，小笠原群島今晚到15日恐出現雷雨，到明天上午的24小時累計雨量最多可能達80毫米，到15日上午的24小時累計雨量恐達120毫米。

氣象廳呼籲小笠原群島居民警戒高浪，並嚴防土石災害。

根據氣象廳的颱風路徑潛勢預測圖，安比颱風將向北移動，15日起可能靠近伊豆群島，以及包含關東甲信地區、北陸地區、東海地區在內的東日本區域。

朝日電視台報導，今年第5號颱風瑪莉亞昨天上午登陸日本岩手縣，並橫渡東北地區後從日本海出海，今天凌晨3時轉為熱帶低氣壓。

瑪莉亞颱風挾帶大量雨勢，讓日本東北地區多地降下破紀錄大雨，像是岩手縣久慈市觀測到為往年8月2.5倍以上的雨量。

熱帶低氣壓預料將停滯在日本海北部，恐讓日本東北地區的北部與北海道等地降下大雨。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130813