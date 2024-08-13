美名校生威脅猶太同學被停學 還得入獄21個月

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（中央社紐約12日綜合外電報導）曾就讀美國長春藤名校康乃爾大學（Cornell University）的派屈克戴（Patrick Dai）因威脅猶太同學遭停學後，今天遭法院判處21個月徒刑。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列的3週後，派屈克戴在校園網路告示板上匿名發文威脅猶太同學，後來被停學。

他已就一項威脅他人的重罪罪名認罪，紐約州雪城（Syracuse）地方法院法官桑尼斯（Brenda Sannes）判他入獄21個月和3年獄後監督。

檢察官在量刑備忘錄中說：「被告恐嚇一個校園群體好些天，在一個非常動盪的時期讓國家驚懼不安。」

派屈克戴的律師皮博（Lisa Peebles）在法庭上說，22歲的派屈克戴「患有自閉症」，他其實「支持以色列」，他在被誤導的情況下企圖強調哈瑪斯的種族滅絕觀點並為以色列爭取支持，因此假裝是反猶哈瑪斯極端分子，在校園相關網站上數度發文，他誤以為這些貼文會引來一波針對反以色列媒體報導和校園中支持哈瑪斯情緒的反擊。

司法部表示，派屈克戴說，他要「開槍掃射西104（餐廳）」，在這家餐廳用餐的主要是猶太學生；他還說，他要拿刀捅並割破所有他在校內看到的猶太男子的喉嚨。

威脅傳開後，康乃爾大學在去年11月的某一天停課。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在派屈克戴被捕時特別提到此案，說這是「針對我國各地猶太人、穆斯林和阿拉伯社群的威脅規模和頻率都顯著增加」的一例。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130813