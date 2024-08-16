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印尼總統佐科威發表最後國情咨文 談政績並二度道歉

2024/8/16 20:11
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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼總統佐科威今天發表任內最後一次國情咨文演說，主要聚焦各項政績、經濟發展和國家政策方針等。他表示，他和副總統安明已經為國家和人民盡最大努力，並再次就過去10年擔任總統期間所犯的錯誤道歉。

今年10月將卸任的印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在雅加達發表任內最後一次國情咨文時，就過去10年擔任總統期間，所犯的錯誤表示道歉。他說：「我充分意識到，作為一名並非完美的人，擁有缺陷和局限，有時可能忽略一些事，很可能犯下很多錯誤。」

佐科威表示，他與副總統安明（Ma'ruf Amin）向大眾道歉，「為所有感到失望的人，為每個尚未實現的希望和夢想道歉」，並補充，10年的時間，對解決國家所有問題而言「並不長」，並堅稱他和安明已為人民和國家盡最大努力。

這是佐科威短短一個月內第二次向大眾道歉，他1日在雅加達參加祈禱活動時哽咽表示，他對政府做得不足感到抱歉，並指出，在兩屆總統任期內，不可能讓所有人感到滿意及滿足所有期待。

佐科威今天在國情咨文上也細數各項政績，像是印尼修建了數千公里公路、國道、數十個水壩、50個新港口和機場等基礎建設。

印尼美都電視台（Metro TV）報導，佐科威表示，印尼是少數能從疫情中快速復甦，經濟持續成長的國家之一，他說：「（印尼）經濟成長保持在5%以上，通貨膨脹控制在2至3%左右，與此同時，很多國家經歷升高，甚至達到200%以上。」

佐科威說：「我們2024年將極端貧困率從過去6.1%降至0.8%、發育遲緩率從過去37.2%降至2023年21.5%，並將失業率從過去5.7%，降至2024年4.8%。」

佐科威在國情咨文中也表示，國家政策將側重於加速經濟成長及加強地區均衡發展，並提到總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）的學童免費營養午餐計畫。

他說：「學童免費營養午餐計畫是為了改善兒童的營養，並增強中小型企業的能力，同時改善居民經濟，將會分階段進行。」另外他也提及，要提高學校和教育品質和加強糧食生產力等。

佐科威表示，他知道目前取得的成果尚未能滿足所有人的期待，但他有信心且相信，只要團結合作，印尼就能實現「2045年黃金時代」願景。

印尼政府的「2045年黃金時代」願景是指印尼獨立100週年之際，成為全球前五高收入國家。（編輯：張芷瑄）1130816

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