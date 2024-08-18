颶風厄尼斯托挾強風豪雨來襲 百慕達大規模停電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密17日綜合外電報導）颶風厄尼斯托（Ernesto）挾強風豪雨重襲位在北大西洋的百慕達（Bermuda），造成這個英國海外領地大規模停電之後，目前正朝加拿大東岸方向移動。

法新社報導，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，厄尼斯托繼本週稍早襲擊波多黎各後，目前正「逐步遠離百慕達」，但截至今天晚間仍引發劇烈的熱帶風暴天候。

美國國家颶風中心表示，厄尼斯托於當地時間凌晨5時30分登陸，最大持續風速達每小時137公里。

百慕達氣象局今晚表示，「我們仍未脫離厄尼斯托暴風圈」，並補充說，百慕達「偶爾還是會有狂風驟雨」，整晚海象都會十分惡劣。

截至當地時間晚間6時，厄尼斯托位置在百慕達東北約136.8公里，預計將為當地帶來175至225毫米的雨量。

美國國家颶風中心表示：「這次降雨有可能導致島上發生危及性命的暴洪，特別是在低窪地區。」

百慕達電力公司Belco通報說，這個颶風導致近2萬6000用戶斷電。換句話說，人口6萬4000的百慕達有70%以上用戶無電可用。

上傳社群媒體的照片顯示，倒下的樹木造成馬路無法通行，強風吹壞電線，道路也被大水淹沒。

「皇家報」（The Royal Gazette）報導，部分主要道路封閉，巴士和渡輪也暫停服務。

百慕達的韋德國際機場（L.F. Wade International Airport）表示，機場將一直關閉至明天颶風離開。

美國國家颶風中心表示，厄尼斯托正向東北移動，預計今天就會緩緩離開百慕達，並於19日晚上來到加拿大東部省分紐芬蘭（Newfoundland）以東附近。

美國國家颶風中心警告，美國東岸海灘接下來一整週海象都會很惡劣。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130818