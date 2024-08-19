土耳其愛琴海村莊付之一炬 村民哭訴天堂變煉獄

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（中央社伊茲米爾18日綜合外電報導）土耳其一場森林大火在愛琴海港市伊茲米爾（Izmir）周遭延燒4天，讓不遠一座村莊從風景如畫的天堂，變成焦黑的煉獄。

法新社報導，43歲村民奧扎塔（Abdullah Ozata）先前依命令疏散躲避大火，如今返回桑卡克利村（Sancakli）第一件事便是急著檢視損失規模。

他告訴法新社說：「我的12隻羊和50隻雞都在大火中毀了…我既沒有其他工作，也沒有其他收入來源。」

「我們的村莊本來很漂亮就像天堂，但現在變成了地獄」。

地方行政長官卡雅（Ilhan Kaya）表示，對桑卡克利村的約200居民來說，農產和畜牧是他們唯一收入來源。

當局今天表示，大火在強風助長下肆虐了4天，目前火勢基本上已控制住。

但這場火災留下大片焦黑土地，摧毀了橄欖樹、花園和養蜂箱。這是土耳其這個夏天目前為止規模最大的火災。

愛琴海港市伊茲米爾有至少43棟建築物受損，26人因火災受傷住院。

農業及森林部長尤馬克勒（Ibrahim Yumakli）表示，撲滅熱點大火的工作仍在持續進行當中，但大致上火勢已控制在一處。

35歲切克梅茲（Gokhan Cekmez）原本在火災期間受令撤離家園，但他不顧官方命令，經由河流溜回村莊，企圖撲滅大火。

「我和憲兵隊玩捉迷藏，如果沒有我和其他村民，這裡災損的規模會嚴重得多。」

村民阿拉沙（Gulhan Arasa）與家人仰賴畜牧為生，在火災期間設法將約100隻綿羊和山羊安置在避難所中。

「感謝神，牲畜都還活著。我們沒有讓牠們出去，因為我們被火焰包圍了。」但除此之外，她說，一切都已化為灰燼。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130819