德國海軍艦艇出訪日韓菲 若通過台海將是22年來首次

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（中央社柏林19日綜合外電報導）兩艘德國軍艦的指揮官說，正待柏林當局下令，以決定它們下月是否將成為逾20年來，首批航行通過台灣海峽的德國海軍艦艇。而這麼做可能導致與北京關係緊張。

路透社報導，若柏林拍板，將是德國海軍自2002年以來，首次穿越台海。而美國與包括加拿大在內的其他國家，近幾週已調派軍艦通過台灣海峽。

台灣和美國皆表示，台灣海峽是國際水道。

德國海軍任務小組指揮官舒爾茲（Axel Schulz）少將接受路透社電話訪問表示，「決策還沒拍板」，並說天氣將是關鍵因素。

他說：「我們將在此展示我們的旗幟，以表明我們支持我們的夥伴和盟友，致力於（維護）以法規為基礎的秩序，領土爭端和平解決，以及自由安全的航道。」

而巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Wuerttemberg）和補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）下月可能通過台灣海峽之前，將先於明天停靠東京，隨後還將訪問韓國與菲律賓。

這兩艘德國海軍艦艇也將在印太地區，與法國、印尼、義大利、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓與美國進行聯合軍演。

德國一艘軍艦曾於2021年航行通過南海，為近20年來首見。另外，德國空軍上月曾調派戰機抵日，並於當地進行聯合軍演。

舒爾茲指出，如果他指揮的艦艇通過台灣海峽，他不打算採取任何特定的安全措施，並說這是「正常的穿越」，猶如航行通過英吉利海峽或北海。

不過他也預料，若穿越台海將受到嚴密監視。舒爾茲說，「我預期中國海軍，可能還有中國海警或海上民兵將伴隨我們」，並形容這是中方常見做法。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1130819