全美第5州 伊利諾州全面禁止公私立學校體罰

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（中央社伊利諾州春田19日綜合外電報導）美國伊利諾州將從明年1月起的新學年開始，禁止包括私校在內等所有學校體罰學生，成為全美第5個公私立學校皆禁止體罰的州。

美聯社報導，伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）本月簽署法案後成為法律，該法禁止私立學校體罰學生，同時重申30年前該州禁止在公立學校實施體罰的規定。

伊利諾州這項禁令將自明年1月起生效。該州是繼紐澤西州、愛荷華州、馬里蘭州與紐約州之後，美國第5個禁止所有學校體罰的州，包括使用木板或手打屁股及毆打等。

美國兒科協會（American Association of Pediatrics）曾呼籲，體罰會增加行為和心理健康問題以及妨礙認知發展，該協會也發現，非裔男孩和殘疾學生受到體罰的比例，更是遠高其他族群。

受到這項呼籲啟發，芝加哥民主黨籍眾議員克羅克（Margaret Croke）著手處理這個議題。她表示，無論是就讀私校或公立學校的孩子，都不希望他們身處體罰的環境。

密蘇里州西南部的卡斯維爾（Cassville）學區在2001年禁止體罰，然而兩年前恢復體罰，在家長授權下可執行。克羅克對此感到不安，她希望傳達一個明確的訊息：「對孩子造成傷害或痛苦是絕對不行的。」

世界衛生組織（WHO）認定體罰「侵犯兒童獲得身體完整尊重和人類尊嚴的權利」。1990年生效的「聯合國兒童權利公約」（United Nations Convention on the Rights of the Child）則確立了「禁止對兒童一切體罰」的義務。

賓州州立大學（Pennsylvania State University）研究社會學和公共政策的副教授方特（Sarah A. Font）表示，美國民眾似乎對體罰持務實的態度。

她說：「儘管研究相當一致顯示，從長遠來看，體罰不能改善孩子的行為，並可能產生負面後果，但民眾不願意相信。」

她還說：「人們有點以自己的經驗為例，『我經歷過體罰，我長大後不也好好的』。他們無視更大量的證據。」

嚴格來說，目前美國有17州允許所有學校實施體罰，當中有4州禁止體罰殘疾學生。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1130820