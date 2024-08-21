英國科技大亨林奇遊艇沉沒6人失蹤 傳已找到2遺體

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（中央社義大利波蒂切洛21日綜合外電報導）英國科技業大亨林奇的家族超級遊艇19日在義大利西西里島外海遇風暴沉沒後，包括林奇在內仍有6人下落不明。消息人士今天透露，潛水員已在船內找到2人遺體。

綜合法新社和路透社報導，懸掛英國國旗、長56公尺的貝氏號（Bayesian）遊艇原本停泊在巴勒摩（Palermo）附近的波蒂切洛（Porticello）外海約700公尺處，19日破曉前遭海上龍捲風襲擊後，短短幾分鐘內便沉沒，船上22人共有15人被救起，包括林奇（Mike Lynch）的妻子。

不過，事發後除了在附近找到1名廚師的遺體，包括林奇、他的18歲女兒漢娜（Hannah）及摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦等6人仍失蹤。

義大利消防當局曾表示，貝氏號躺在海面下約50公尺的海底，大致完好，但搜救失蹤者的工作「費時且複雜」。 （譯者：張正芊）1130821