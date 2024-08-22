英科技大亨林奇船難 義媒：尋獲5人遺體

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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）英國科技大亨林奇與友人19日在西西里島發生船難，在搜尋第3天出現重大進展。潛水員今天在沉入海底的船艙內找到5具遺體，其中4具遺體已吊運上岸指認身分。

根據義大利國營媒體RAI、安莎通訊社（ANSA）報導，這4具遺體的身分是摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦，以及高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）夫婦。

另外，還有2名失蹤者是林奇（Mike Lynch）與他的18歲女兒漢娜（Hannah）。

不過遺體身分需待親屬指認，義大利搜救單位尚未正式公布名單。

英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。

船上22名乘客有15人立刻獲救，經過3天搜救，目前確認已罹難者增至6人，失蹤者1人。因船沉在海底深達50公尺處，讓搜救十分困難。

義媒報導，為了深入狹小的船艙內，搜救隊從北義熱那亞（Genova）等地調度特殊的「洞穴潛水員」，他們能在海底停留約20分鐘。搜救單位甚至出動了海洋機器人，這種機器人能潛至海底300公尺深度，在水中作業約6到7小時。

在搜救同時，義大利檢察官也已對沉船原因展開調查，昨天偵訊了「貝氏號」的紐西蘭籍船長卡特斐德（James Catfield）2個多小時，試圖釐清「貝氏號」戲劇性沉船的細節。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，今天有關案情的最新進展是，第一時間到場救出15位生還者的荷蘭船隻船長指稱，當他抵達沉船地點，這些倖存者都已坐在「貝氏號」的救生艇上，救生艇在船下沉時自動打開了，這是先前並未被提到的細節。（編輯：高照芬）1130822