本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩 10工人送醫
首頁 / 國際

英版比爾蓋茲船難生死未卜 昔公司賣HP被控詐騙

2024/8/20 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）曾被譽為「英國版比爾蓋茲」的科技業大亨林奇（Mike Lynch）今天在義大利西西里島外海發生船難，生死未卜。據報導，林奇數週前在美國面臨重大欺詐指控後剛獲判無罪。

綜合法新社和路透社報導，59歲的林奇與工作夥伴搭乘的豪華遊艇原本停泊在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，但遭遇強烈風暴突襲後沉沒。

船上當時搭載22人，已知有15人獲救，包括林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）；另有6人下落不明，包括林奇和他的18歲女兒漢娜（Hannah）。林奇夫婦還有另一個女兒，現年21歲。

林奇來自英格蘭東部的索夫克（Suffolk），曾擔任兩位英國首相的顧問，一度是明星企業家，為英國科技界難得的成功人士代表。

林奇憑藉在劍橋大學（Cambridge University）的開創性研究創立了英國最大軟體公司Autonomy，被譽為英國版比爾蓋茲（Britain's Bill Gates）。

他2011年以110億美元的價格把Autonomy賣給美國惠普公司（HP），但才過了一年，惠普便宣布Autonomy價值減記達88億美元，其中超過50億美元歸咎於Autonomy的數據誇大。此事讓林奇陷入長達10年的欺詐醜聞。

檢方指控他擔任Autonomy執行長時參與一起重大陰謀，企圖在出售前哄抬公司價值來欺騙惠普。

去年林奇被從英國引渡到美國受審，如果17項罪名成立，林奇將面臨20年有期徒刑。

在林奇被居家監禁一年多後，舊金山的陪審團今年6月裁定他無罪。

他當時表示非常高興在這起刑事審判中獲判無罪。他一概否認有任何不當行為，並歸咎惠普破壞了兩家公司的整合，還指控惠普自己失敗了卻讓他成了替罪羔羊。

林奇的官司陰影長期以來令另一家英國公司Darktrace股價承壓，林奇是這家網路安全和人工智慧公司的創始投資人。

但Darktrace之後翻轉命運，在4月接受美國私募股權公司Thoma Bravo的53億美元收購提議後股價飆升。

根據英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）最新的富豪榜，林奇身家約5億英鎊（約新台幣211.6億元）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130820

巴卡雷斯
英科技大亨林奇遊艇遇風暴沉沒下落不明 全船1死6失蹤15獲救
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：