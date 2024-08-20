英版比爾蓋茲船難生死未卜 昔公司賣HP被控詐騙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）曾被譽為「英國版比爾蓋茲」的科技業大亨林奇（Mike Lynch）今天在義大利西西里島外海發生船難，生死未卜。據報導，林奇數週前在美國面臨重大欺詐指控後剛獲判無罪。

綜合法新社和路透社報導，59歲的林奇與工作夥伴搭乘的豪華遊艇原本停泊在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，但遭遇強烈風暴突襲後沉沒。

船上當時搭載22人，已知有15人獲救，包括林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）；另有6人下落不明，包括林奇和他的18歲女兒漢娜（Hannah）。林奇夫婦還有另一個女兒，現年21歲。

林奇來自英格蘭東部的索夫克（Suffolk），曾擔任兩位英國首相的顧問，一度是明星企業家，為英國科技界難得的成功人士代表。

林奇憑藉在劍橋大學（Cambridge University）的開創性研究創立了英國最大軟體公司Autonomy，被譽為英國版比爾蓋茲（Britain's Bill Gates）。

他2011年以110億美元的價格把Autonomy賣給美國惠普公司（HP），但才過了一年，惠普便宣布Autonomy價值減記達88億美元，其中超過50億美元歸咎於Autonomy的數據誇大。此事讓林奇陷入長達10年的欺詐醜聞。

檢方指控他擔任Autonomy執行長時參與一起重大陰謀，企圖在出售前哄抬公司價值來欺騙惠普。

去年林奇被從英國引渡到美國受審，如果17項罪名成立，林奇將面臨20年有期徒刑。

在林奇被居家監禁一年多後，舊金山的陪審團今年6月裁定他無罪。

他當時表示非常高興在這起刑事審判中獲判無罪。他一概否認有任何不當行為，並歸咎惠普破壞了兩家公司的整合，還指控惠普自己失敗了卻讓他成了替罪羔羊。

林奇的官司陰影長期以來令另一家英國公司Darktrace股價承壓，林奇是這家網路安全和人工智慧公司的創始投資人。

但Darktrace之後翻轉命運，在4月接受美國私募股權公司Thoma Bravo的53億美元收購提議後股價飆升。

根據英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）最新的富豪榜，林奇身家約5億英鎊（約新台幣211.6億元）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130820