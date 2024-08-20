英科技大亨林奇遊艇遇風暴沉沒下落不明 全船1死6失蹤15獲救

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（中央社義大利西西里巴勒摩19日綜合外電報導）義大利西西里島外海今天清晨發生一艘豪華遊艇意外遭遇猛烈風暴後沉沒事故，造成1人喪生，6名失蹤者包括曾被譽為「英國版比爾蓋茲」的林奇和他的女兒。

西西里（Sicily）民防局局長科西納（Salvo Cocina）告訴法新社，英國科技業大亨林奇（Mike Lynch）的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）是獲救的15人之一，但他的18歲女兒漢娜（Hannah）是失蹤的6人之一。

路透社報導，義大利海岸防衛隊在聲明中說，這艘英國籍的「貝氏號」（Bayesian）帆船長56公尺，搭載22人，在遭遇惡劣天候時停泊在西西里島的波尼切洛（Porticello）港口附近。

目擊者說，在黎明前不久，遊艇迅速消失在海浪中。15人在沉船前逃脫，包括身為船東的巴卡雷斯和1名1歲女嬰。

科西納表示，摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）和高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）也在失蹤名單中。

義大利媒體報導指稱死者是遊艇上的廚師。

林奇邀工作夥伴上船 拋錨停泊仍不敵強勁風暴

義大利海岸防衛隊表示，失蹤者包括英國、美國和加拿大籍人士。生還者表示，這趟旅行原是林奇為他工作上的夥伴舉辦。

西西里首府巴勒摩（Palermo）一名海岸防衛隊人員告訴路透社：「當時風非常大。原本就預計會出現壞天氣，但沒想到會這麼惡劣。」

附近一艘船的船長博納（Karsten Borner）告訴路透社，當時風很強，他打開了引擎以控制住船，避免撞上停泊在旁邊的貝氏號。

博納告訴記者：「我們成功將船保持在原位，但在風暴結束後，我們注意到我們後面的船不見了。」他說，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名女嬰和她的母親，他們將這些生還者帶上船，然後交給海岸防衛隊。

海岸防衛隊表示，潛水員已在檢查位於49公尺深處的貝氏號殘骸。附近城鎮的檢方已展開調查，釐清這起船難的來龍去脈。

專家表示，在經歷數週的酷暑後，義大利遭遇風暴和豪雨侵襲。

氣象學家麥卡里（Luca Mercalli）說：「西西里島周圍的海面溫度約為攝氏30度，比平常高出近3度。這成了巨大能量來源，促使這些風暴發展。」他告訴路透社：「我們不會說這全部都是因為全球暖化，但我們會說這具有放大效應。」

影片來源：BBC News

貝氏號所有人是林奇妻子 船名背後有典故

英國廣播公司（BBC）和路透社報導，這艘超級遊艇的6間套房最多可容納12位客人，並可容納10名船員；每週租金高達19萬5000歐元（約新台幣700萬元）。

此船是由義大利造船廠Perini Navi建造，上次整修是在2020年。船舶資訊網站ShipSpotting.com寫道，船東是一家名為Revtom Limited的公司。林奇的妻子巴卡雷斯在公司文件中被列唯一股東。

這艘遊艇的名字與林奇有關，因為他的博士論文和讓他致富的軟體都是基於機率論中的「貝氏定理」（Bayes' theorem）。

根據船舶追蹤應用程式Vesselfinder，這艘船在本月14日離開西西里島米拉佐港（Milazzo），最後一次被追蹤到是在昨天晚間位於巴勒莫以東，當時的導航狀態為「拋錨停泊」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130820