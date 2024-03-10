深夜開車打錯檔落池塘 趙小蘭胞妹趙安吉手機求救仍殞命

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（中央社德州詹森市9日綜合外電報導）台裔美國前運輸部長趙小蘭胞妹、福茂集團董事長兼執行長趙安吉上個月因開車事故身亡。根據今天最新報導，趙安吉是深夜開車打錯檔不慎掉進農場池塘喪生。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導指出，趙安吉（Angela Chao）與身價億萬的投資家夫婿布雷爾（Jim Breyer）育有一個3歲兒子。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，夫妻倆把主要寓所從紐約曼哈頓（Manhattan）和加州舊金山灣區（Bay Area）搬到了德州，除了在奧斯汀（Austin）市中心購買了豪宅，還在往西不到1小時車程的地方買了一座占地900英畝（約365公頃）的農場。

而2月9日那個農曆新年（春節）週末，50歲的趙安吉邀請她哈佛商學院（Harvard Business School）7個姊妹淘一起在農場度週末，享受農場的十多個馬廄、一座游泳池、一個果嶺和一個籃球場，並安排姊妹淘們安頓在農場主宅旁一個擁有10間臥室的「客房」。

趙安吉的友人2月9日當天搭機抵達德州，隔天在農場漫步、用餐。到了晚間11時30分左右，趙安吉離開客房返回主屋，以便兒子早上醒來時她能在家。

當天夜裡又冷又黑，沒有月亮，因此與其走路回家，趙安吉坐進她的特斯拉（Tesla）Model X休旅車開4分鐘的路回家。

「華爾街日報」是根據採訪趙安吉家人及熟人、詢問了解事件或當時在場的官員、並閱覽法律文件後，得出趙安吉當天出事經過。

報導指出，趙安吉離開客房沒幾分鐘，便驚慌失措地打電話給其中一位閨密，說自己進行三點式掉頭（three-point turn）時，與其打到前進檔，誤打成倒車檔。她過去曾在特斯拉排檔上犯過相同錯誤。這一次，她的車往後衝、穿過堤岸、最後掉進池塘，並快速下沉。她問朋友能不能幫幫忙？

在接下來的幾個小時，她的閨密們、農場經理夫妻、緊急救護人員、消防員和警察與時間賽跑，試圖打破窗戶並嘗試任何一個可以把她救出車外的方式。但最後，這位靠海為生的航運高階主管，仍在她自家主宅附近的池塘裡不幸溺斃。

趙安吉的丈夫布雷爾是在杜拜（Dubai）開會時接到噩耗。

1分鐘救命窗口

華爾街日報報導，當汽車沉入水中，駕駛人大約有1分鐘的時間可以逃生。報導指出，舊型汽車手動零件較多，只要保持冷靜，仍有辦法以用手搖的方式將車窗搖低逃生。而像特斯拉Model X這類新型汽車，駕駛人有幾秒鐘的時間可以在水位升得太高之前按下按鈕，降低車窗。專家表示，水位一旦過高，唯一的逃生方式就是打破車窗。

在水下打破車窗很難，若汽車採用的是強化玻璃或膠合玻璃，難度又更高，而根據特斯拉文件，他們2020年出廠的Model X可能用的就是強化玻璃或膠合玻璃。膠合玻璃因為可以避免駕駛人在車禍時被彈出車外而備受好評；但美國汽車協會（AAA）測試結果顯示，這種玻璃在水下幾乎打不破。

特斯拉婉拒置評。

趙安吉撥打求救電話後，她姊妹淘們奪門而出，其中一人還跳進池塘裡。吵鬧聲也驚動農場經理夫婦，有人報了警，第一線急救人員也陸續到場。

根據文件，首批急救人員於報警電話後24分鐘的午夜12時28分到場。農場地形和道路情況的關係導致部分急救人員決定下車走到確切出事地點。有急救人員表示出事的特斯拉完全滅頂，有同事站在車上試圖把人救出來。

根據事件報告內容，急救人員架設燈光，也在找潛水人員，但遍尋不著。現場的急救人員在要求使用工具打破車窗後，有人攜帶工具下水救人。

現場也有拖吊車，但拖吊車的纜線不夠長，勾不到水中的特斯拉。急救人員最後找到夠長的纜線，但至少有一名的拖吊車司機不熟悉如何將電動車拖出水外，害怕會引發觸電。

水中的特斯拉最終被拖出水面，車門一開，數百加侖的水一湧而出，但趙安吉已經沒有任何反應，雖嘗試對她進行人工復甦術但仍無濟於事。

急救人員表示趙安吉沒有送醫是當場死亡，也沒有進行解剖。

警方仍在進行刑事調查 家屬據稱不怪特斯拉

當地警長辦公室以正在進行調查為由，婉拒了提供資訊的請求。當地官員在2月29日致德州總檢察長的信中，解釋了拒絕提供公共資訊的理由。信中寫說：「儘管初步調查顯示這是一起不幸事故，但警長辦公室仍將這起事故作為刑事案件進行調查。」這名官員在3月1日的電子郵件表示，調查尚未結束。

根據熟悉內情的人士的說法，趙安吉的家人沒有人怪罪特斯拉。

2016年時，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）拒絕了一項要求車廠為每輛車配備破窗工具的請願書，表示這種工具的有效性尚待釐清。

許多駕駛人誤以為如果汽車落入水中，他們應該嘗試打開車門。曼尼托巴大學（University of Manitoba）專家吉斯布瑞克特（Gordon Giesbrecht）說，汽車落水之後受到水壓影響，民眾幾乎不可能打開車門。

根據專家研究，北美洲每年約有400人因汽車沉入水中死亡。

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趙安吉在家中6姊妹排行老么，她和另外3位姊姊都進哈佛商學院，她主修經濟，僅花3年便以極優等生（Magna Cum Laude）之姿畢業。胞姊趙小蘭（Elaine Chao）在小布希政府擔任過勞工部長，在川普政府擔任過運輸部長。趙小蘭的丈夫，也就是趙安吉的姊夫是聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130310