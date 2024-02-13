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美前運輸部長趙小蘭胞妹趙安吉車禍身亡 享年50歲

2024/2/13 18:09（2/13 18:26 更新）
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福茂集團董事長兼執行長趙安吉因車禍去世，享年50歲。（圖取自趙安吉個人網頁angelachao.org）
福茂集團董事長兼執行長趙安吉因車禍去世，享年50歲。（圖取自趙安吉個人網頁angelachao.org）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、福茂集團董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao）因車禍去世，享年50歲。

根據航運新聞媒體Trade Winds，總部位於紐約的國際航運公司福茂集團（Foremost Group）今天發訃告，證實趙安吉離世的消息。

趙安吉2018年接下父親、創辦人趙錫成的棒子領導福茂集團，至今6年。

福茂集團表示：「趙安吉是一名令人敬畏的高階主管和航運業領袖，也是一名令人引以為傲且充滿愛心的女兒、姐妹、阿姨、妻子和母親。」

趙錫成在另一份家庭聲明「懷著沉重的心情和深切的悲傷」宣布女兒去世的消息。旅美華人船王趙錫成1927年在上海出生，1949年因國共內戰隨家人到台灣，之後赴美深造，1964年創辦福茂航運公司，逐步發展成航運巨擘。

趙錫成說，趙安吉是6個女兒中的老么，從小就對航運感興趣，充滿好奇心，由於早熟且有強烈的求知慾，深受大家喜愛，並幫助她在所做的每件事上都出類拔萃。他形容趙安吉是個孝順、體貼、善良、奉獻的人，總是帶給旁人歡笑。

趙安吉以優異成績畢業於哈佛大學，取得經濟學學士學位。趙錫成說，後來她又取得哈佛大學商學院工商管理碩士學位，當時她利用自身對航運的興趣和知識撰寫關於航運業的案例研究，至今仍為哈佛商學院一年級新生必讀教材。

趙安吉1996年開始在福茂集團工作。根據她的LinkedIn資料，她於2009年出任集團副董事長，趙錫成時任執行長。

趙錫成說，出生於美國的趙安吉也與自己的亞洲血統建立連結。她曾擔任交通大學美洲校友基金會榮譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會共同主席，也是美中關係全國委員會青年領袖論壇成員。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1130213

#趙錫成
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