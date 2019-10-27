華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成（右），27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉（中）以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。中央社記者吳柏緯攝 108年10月27日

（中央社記者吳柏緯台北27日電）美國福茂集團創辦人趙錫成今天表示，不管是教育6名女兒，或他在美國打拚事業的時候，妻子趙朱木蘭始終支持著他，沒有任何怨言。今天有這樣的成就，都歸功於妻子。

有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成，今天應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。趙錫成在會中除了向大家分享教育理念與經營哲學外，也不斷提到妻子趙朱木蘭對他的人生有莫大的影響。

趙錫成說，他是在鄉村長大的農家子弟，但是太太趙朱木蘭是富家千金，兩個人的身分懸殊，因此戀情在當時並不被看好。後來兩家人因為戰爭而輾轉從上海來到了台灣，因緣際會又連繫上了，當時他已經在船上任職，因此兩人透過書信來往，感情逐漸加溫，終於克服外在困境而成家。不過趙錫成也坦承，在婚後一直擔心，自己是否有能力給妻子好一點的生活環境。

趙錫成與趙朱木蘭育有6名女兒，除了今天陪同趙錫成出席的小女兒趙安吉外，最具國際知名度的是長女趙小蘭，為現任美國聯邦運輸部長。趙錫成回憶，當年他赴美國進修的時候，太太與3個女兒留在台灣，但太太不但沒有怨言，而且還一肩把教育女兒的責任扛起，讓他能無後顧之憂的在美國打拚。

大女兒趙小蘭與小女兒趙安吉整整相差20歲，趙錫成說一定會有世代與想法差異，但是妻子卻能因材施教，將6個女兒培育成各有不同成就的人，並發揮所長為社會服務。

除了女兒的教育之外，趙朱木蘭也無怨無悔的支持趙錫成的事業。趙錫成回憶，當年就是在太太的鼓勵下參加船長考試，也因為考試成績很好，後來有機會到美國。而且當時決定要辭掉台灣的工作，赴美國深造時，太太也沒有怨言，甚至在美國遇到挫折時，太太也不斷透過信件支持著他。

趙朱木蘭於2007年因病辭世，記錄趙朱木蘭一生的著作「淡定自在」於近日出版。趙錫成說，盼能透過這本書讓更多人看見趙朱木蘭豐富的人生經驗與貢獻。（編輯：蘇志宗）1081027