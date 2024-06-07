英科技大亨林奇與惠普交易詐欺案 所有指控獲判無罪

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（中央社舊金山6日綜合外電報導）英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）被控將旗下軟體公司Autonomy以110億美元賣給美國電腦大廠惠普時，涉嫌詐欺哄抬價格，他所受指控今天在美國舊金山法院全數獲判無罪。

法新社報導，美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）發言人西蒙斯（Abraham Simmons）證實這些判決，並表示「我們尊重判決，並謝謝陪審團對於檢方提出的相關證據所投入的關注」。

林奇遭控與人合謀哄抬Autonomy的價值，好讓這家公司以更高價格賣給惠普（Hewlett-Packard，HP），這樁2011年的交易使他個人進帳約8億1500萬美元（約新台幣263億元）。

但這宗巨額交易完成後僅過了1年，惠普便宣布Autonomy價值減記達88億美元，其中50億餘美元歸咎於Autonomy的數據誇大。

這樁收購案導致惠普當時執行長艾波德克（Leo Apotheker）在2011年9月被迫請辭下台，其後惠普並表示他們發現Autonomy大量會計違規。

本案歷經11週具高度技術性的庭審，包括聽取林奇本人的證詞，以及經過陪審團連續2天商議，才做出判決。

路透社報導，林奇的律師和檢方均證實，林奇遭控的15個罪項全數獲判無罪，包括1項共謀詐欺罪和14項電信詐欺罪，每個罪項都牽涉特定交易或通訊。

林奇的律師還透露，與林奇遭受相同控訴且一起受審的Autonomy前財務長張伯倫（Stephen Chamberlain），所有罪項也全數獲判無罪。

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林奇曾被看好與蘋果公司（Apple Inc.）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和微軟（Microsoft）創辦人之一蓋茲（Bill Gates）相提並論。他透過聲明表示：「我對今天的判決感到非常開心。我期待返回英國再度投入我的最愛，也就是我的家庭及在我的領域內持續創新。」

3個月審判期間，陪審團聽取了檢方傳喚的30多名證人證詞，包括艾波德克。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130607