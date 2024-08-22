西西里島船難 義媒：尋獲英科技大亨林奇遺體

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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）英國科技大亨林奇與友人19日在西西里島發生船難，經過多日搜救，潛水人員今天再一將具遺體打撈上岸。義媒報導，該具遺體身分確認為林奇（Mike Lynch）。這起船難，總計有15人生還，已造成6死與1失蹤。

根據義媒報導，般難後搜救單位19日當天尋獲1廚師遺體，昨天撈出4具遺體，身分是摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦，以及高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）夫婦。

目前僅剩下林奇的18歲女兒漢娜（Hannah）仍列為失蹤名單。

林奇邀請友人搭乘豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）旅遊，19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。船上22名乘客有15人立刻獲救，目前已知罹難6人，失蹤1人。

6位罹難者包括有「英國比爾蓋茲」之稱的科技大亨林奇，這艘「貝氏號」遊艇為林奇擁有，此趟度假行程也是由林奇邀約朋友與同事參加。

義大利當局仍在調查船隻失事的確切原因，是否涉及人為因素。目前認為主因是天候不佳，當地漁民向媒體描述，19日事發當天風非常劇烈，不是正常狀況，像是旋風或龍捲風來襲。（編輯：陳承功）1130822