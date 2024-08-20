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遊艇遇水龍捲沉沒 摩根士丹利國際董事長伉儷失蹤

2024/8/20 20:13
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）義大利西西里島外海昨天清晨發生遊艇沉沒事故，英國保險公司Hiscox今天表示，失蹤者中包括摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫和他的妻子。

法新社報導，Hiscox集團執行長胡笙（Aki Hussain）透過聲明表示：「我們對這起悲劇事件深感震驚和悲痛。」布魯莫（Jonathan Bloomer）自去年以來擔任Hiscox董事長。

「失蹤者中包括我們的董事長布魯莫和他的妻子茱蒂（Judy），他們的家人正在等待這起可怕事件的進一步消息。我們的心思意念與所有受影響的人，特別是我們的董事長伉儷，以及他們的家人同在。」

昨天清晨遊艇翻覆後有6人失蹤，當中還包括英國科技業大亨林奇（Mike Lynch），以及他的18歲女兒漢娜（Hannah）。

英國籍遊艇「貝氏號」（Bayesian）昨天破曉前停泊在距離港口約700公尺處，遭遇迷你龍捲風也就是水龍捲（waterspout）的襲擊，當時船上共有22人，其中包括10名船員。

現年70歲的布魯莫在數十年的職業生涯中，曾領導多家金融服務機構。

根據布魯莫的領英（LinkedIn）個人資料，他被形容為經驗豐富的董事會成員，曾擔任多種職務，並自2016年起接任摩根士丹利國際公司董事長。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1130820

#義大利
#西西里島
#法新社
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