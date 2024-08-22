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義大利船難尋獲5具遺體 包含英科技大亨林奇父女

2024/8/22 11:10（8/22 11:32 更新）
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英國科技大亨林奇。（路透社）
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（中央社羅馬21日綜合外電報導）英國科技大亨林奇（Mike Lynch）與友人19日在義大利西西里島外海發生船難，潛水員今天在沉入海底的船艙內找到5具遺體，據信其中包括林奇與他的18歲女兒漢娜（Hannah）。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日遭遇強烈風暴突襲後沉沒。專業洞穴潛水員連續第3天搜尋失蹤乘客，他們突破3公分厚的玻璃板，進入這艘耗資3000萬英鎊（約新台幣12億8129萬元）的遊艇。

義大利當局認為，潛水員進入船艙後發現林奇和他女兒以及另外3名同行者的遺體。林奇在出遊前因詐欺案無罪開釋，這次旅行本來是個慶祝活動。

西西里民防局局長科西納（Salvo Cocia）表示，已將4具遺體吊運上岸，1具遺體尚待吊運，還有1名失蹤者未尋獲。

科西納告訴「電訊報」，他認為已尋獲林奇和他女兒的遺體。

摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦與高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）夫婦迄今下落不明。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1130822

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