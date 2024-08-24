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西西里島外海遊艇船難7死 檢方展開過失殺人調查

2024/8/24 18:24
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（中央社特爾米尼伊梅雷斯24日綜合外電報導）英國科技大亨林奇和親友日前搭乘遊艇出遊，卻於19日清晨在義大利西西里島外海遭遇風暴後沉沒，造成林奇和其他6人喪命，檢方今天已對沉船事故展開過失殺人調查。

路透社報導，西西里島（Sicily）特爾米尼伊梅雷斯（Termini Imerese）的檢察官辦公室宣布展開調查，還提到調查不針對任何個人。

知名科技企業家林奇（Mike Lynch）日前邀請友人搭乘豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）出遊，19日清晨卻在西西里首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴襲擊後沉沒。

遊艇上的22人有15人獲救，其中包括林奇的妻子及遊艇船長，林奇的18歲女兒漢娜．林奇（Hannah Lynch）則不幸身亡。

海事專家對這起船難感到困惑，因為他們認為，義大利高級遊艇製造商Perini打造的「貝氏號」應該能承受住19日的風暴。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1130824

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英科技大亨林奇等乘遊艇罹難 船廠集團疑人為釀禍西西里島船難 義媒：尋獲英科技大亨林奇遺體
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