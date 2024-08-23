大量海獅現身加州沙灘 專家：將停留3至4週

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（中央社蒙特瑞22日綜合外電報導）數以百計的加州海獅近日占據了美國加州蒙特瑞聖卡羅斯海灘，當地官員已隔離該區以免人類打擾。海洋動物學家表示，海獅可能因當地食物來源多樣性而來，且預計會停留3至4週。

路透社報導，即使現場已經拉起封鎖線，民眾仍被眼前的動物奇觀吸引，紛紛拍下這群加州海獅（California sea lion）在沙灘和水中歇息、玩耍的照片。

雖然海獅科動物經常出現於加州的特定幾處海灘，但當地居民指出，他們從未見過這麼多海獅聚集在蒙特瑞（Monterey）。

當地海洋生物學家鄂塔（Lisa Uttal）說道，目前尚不清楚這些海獅停留聖卡羅斯海灘（San Carlos Beach）的原因，但他們可能是被此地生態系統食物來源的豐富多樣性所吸引，而且聚集於海灘的都是公海獅。

鄂塔還說：「牠們通常跟著食物移動，而蒙特瑞灣國家海洋保護區（Monterey Bay National Marine Sanctuary）食物來源相當豐饒多元。」

她更提到，預計牠們會在聖卡羅斯海灘停留3至4週。

保護區志工布瑞加迪爾（Marge Brigadier）表示，海獅受到美國的海洋哺乳類動物保護法（Marine Mammal Protection Act）保護，人類靠太近或迫使牠們逃離都屬違法。（實習編譯：楊智恩/核稿：陳彥鈞）1130823