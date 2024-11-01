布林肯：北韓軍將投入對烏戰爭 中國應協助遏制

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，美方預期調派於俄羅斯庫斯克地區的北韓軍，將在未來幾天內加入對抗烏克蘭的戰鬥，同時，他敦促中國發揮其影響力以遏制平壤當局。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）今天在美國、南韓雙邊會談結束後的記者會中表示，美方認為已有1萬名北韓軍人入境俄羅斯，其中多達8000人「已調派至庫斯克州（Kursk）」。烏克蘭軍隊在8月攻入俄羅斯邊境區域後，就一直守在庫斯克州。

布林肯指出，俄羅斯已在訓練北韓軍人，項目包括大砲、無人飛行載具、基本步兵作戰等，顯示他們「完全有意」讓這批部隊投入前線作戰。

布林肯說，如果北韓軍進入戰場，他們將成為合法的軍事目標。

他說：「我們還沒看到這些軍人部署於對抗烏軍的戰鬥中，但我們預期將在接下來幾天內發生。」

布林肯又說，美國與南韓在會議中討論了一系列因應方案，稱莫斯科在對抗烏克蘭的「絞肉機」戰爭中使用北韓士兵是「明顯的軟弱跡象」。他說，美國將在未來幾天宣布新的對烏安全援助。

布林肯表示，北京和華府一樣，應該非常關注俄羅斯為增強北韓軍事能力而可能採取的行動，因為這會破壞亞洲的穩定。

他說，美國和南韓一致認為中國應該採取更多行動，以遏制北韓的挑釁行為；而美國官員本週也已與北京進行了「熱烈的對話」。

布林肯提到中國官員時說：「他們很清楚我們的擔憂，也知道外界預期他們應在言語和行動上，發揮其影響力來遏制（北韓）這些活動。」

和莫斯科、平壤都是夥伴的北京，迄今已多次呼籲各方緩和局勢，並以政治來解決朝鮮半島衝突。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1131101