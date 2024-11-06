川普重返白宮 大馬學者：美中競爭聚焦亞太

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（中央社記者黃自強吉隆坡6日專電）美國共和黨總統候選人、前總統川普自行宣布當選美國總統。大馬學者今天分析，美中競爭仍將持續，美國可能聚焦亞太地區，並在全球的分裂政治和外交格局中調整策略。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）傍晚於社群媒體臉書（Facebook）貼文祝賀川普勝選，期待將與新任美國總統密切合作。他說，身為2025年東南亞國家協會（ASEAN）輪值國主席，馬來西亞希望美國能對大馬與東南亞國家的交往互動，注入新的活力。

曾於香港、日本與大馬任教多年的巴黎第13大學經濟中心名譽研究員歐陽路易（Louis Augustin-Jean）告訴中央社，美國是否對中國採取更強硬的立場仍待觀察，川普可能延續與現任美國總統拜登（Joe Biden）相似的策略，雖然在外交策略方面並不會太強調多邊主義，也會限制諸如與北約的財務和技術合作，但不太可能徹底改變自由、開放的印太戰略。

他指出，中國正試圖控制一條從中國通往吉布地（Djibouti）或更遠地區的海上航道，也在南海建設人工島嶼實現這個目標，另透過建立陸地高速鐵路作為補充，計劃與中國、新加坡與馬來西亞相連。

大馬明年即將接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，歐陽路易表示，東協優勢是位於南海周邊的戰略地理位置，但東協沒有真正的共同外交政策，個別國家相對較弱，主要利益仍要在美中之間保持平衡。

他指出，儘管中東和烏克蘭問題仍然存在，美國仍可能將焦點集中於亞太地區，但是否延續上屆政府的積極參與仍待觀察，但美國今後會在這種分裂的政治和外交格局中進行調整，特別是川普推崇介於雙邊主義和多邊主義的「小多邊主義」（Minilateralism）。因此，美國與東協國家關係是否改善，仍要針對個別國家檢視。

對於記者詢及美中貿易戰是否進一步升級，歐陽路易認為目前暫難以預測，但仍應注意億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在對中貿易中扮演的角色。

他認為，馬斯克和川普關係友好，也在中國有巨大利益，推測馬斯克可能對貿易政策有所影響，不排除川普對中國採取較溫和政策。

歐陽路易說，大馬仍可能從美中貿易戰中獲益，掀起新一波的兩國競爭，但中國的投資策略不僅欲促進國內中小企業發展，基礎設施投資更凸顯在經濟考量外的長期政治考量。

另外，外國企業是否持續投資大馬等東南亞國家，他強調，這不僅今後將取決於川普政策，也與中國經濟情況、中國對外國企業態度與中國推出的經濟刺激方案成效有關。（編輯：韋樞）1131106