加拿大蒙特婁碼頭勞資談判破裂 工會拒資方提案全面罷工

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（中央社蒙特婁10日綜合外電報導）加拿大海事雇主協會（MEA）和蒙特婁碼頭工人工會今天表示，工會拒絕了資方的最終提案，並宣布全面停工。

海事雇主協會在聲明中表示，協會宣布自本地時間晚間9時起停工，這將影響蒙特婁港口近1200名勞工。這個港口2024年第3季貨物吞吐量為870萬噸。

碼頭工人停工將進一步減緩加拿大的進出口作業，此時蒙特婁港早已無法以全部量能運轉，而加拿大西岸（West Coast）港口也因另一起糾紛而停擺。

代表蒙特婁碼頭工人的工會表示，由於資方拒絕談判，有99.7%的工會成員拒絕對方的提案。

自10月31日起，蒙特婁碼頭貨櫃營運公司Termont所經營的兩個碼頭已因工會罷工而關閉。這兩個碼頭約占蒙特婁貨櫃運輸量的40%、占港口總吞吐量的15%。

今天宣布全面停工後，港口內所有碼頭作業都將停擺。蒙特婁港將僅繼續提供與碼頭無關的基本服務。

海事雇主協會表示，資方最終提案內容，是4年內每年加薪3%，隨後兩年則加薪3.5%。

由於勞資糾紛，自4日以來，加拿大西岸港口大多都已關閉，包括最大港溫哥華港（Port of Vancouver），影響到菜籽油和林產品的出口。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131111