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首席檢察官涉不當行為 國際刑事法院啟動調查

2024/11/12 11:44
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（中央社海牙11日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）管理機構今天宣布，將針對首席檢察官卡林汗（Karim Khan）涉嫌性方面的不當行為展開外部調查。卡林汗否認相關指控。

綜合法新社與路透社報導，卡林汗今年5月向國際刑事法院聲請針對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列時任國防部長葛朗特（Yoav Gallant）和3名巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）高層領袖的逮捕令，成為頭條新聞人物。

國際刑事法院尚未決定是否批准這些逮捕令。

國際刑事法院「締約國大會」（Assembly of States Parties）主席考科蘭塔（Paivi Kaukoranta）說，必須採行外部調查「以確保程序完全獨立、公正和公平」。

54歲、英籍的卡林汗說，他歡迎調查和「參與程序的機會」。

卡林汗在聲明中說，他會繼續履行監督涉及戰爭罪調查的重要職務，包括在以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的衝突。

據報卡林汗被控在性方面對一名辦公室成員有不當行為，但他說，這是「不實說法」。

他曾在寫給法新社的電郵聲明中說：「我得知與我有關的不當行為報導要公開播出時，覺得非常傷心。」

卡林汗也曾針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聲請國際刑事法院逮捕令獲准，俄方隨後將卡林汗列入通緝名單。

卡林汗的職業生涯多有爭議，包括曾替涉嫌獅子山戰爭罪的賴比瑞亞前總統泰勒（Charles Taylor）辯護。

卡林汗其他備受矚目的客戶還有肯亞總統魯托（William Ruto），他在國際刑事法院被控涉及危害人類罪，案子最後撤銷；此外還有利比亞已故領袖格達費（Moamer Kadhafi）的兒子塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1131112

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