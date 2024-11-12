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菲斥中國黃岩島領海基線不符國際法 無法理依據效力

2024/11/12 19:33
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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓政府今天發表聲明，強烈反對中國最近公布的黃岩島領海基線，並稱其不符國際法規定的條件，沒有法理依據與效力。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海洋區域法案」，將聯合國海洋法公約（UNCLOS）與南海仲裁案裁決整合至菲律賓國內法，為菲律賓海洋權利提供法理依據，包括南海菲索區域在內。

為反制菲律賓的法律戰，中國政府10日就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布16個經緯度位置，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

菲律賓國家海事委員會（National Maritime Council）今天發聲明回應，中國的黃岩島領海基線違反菲律賓對黃岩島的主權，此舉更是中國2012年「非法」占據黃岩島的延伸作為，菲律賓對此「強烈反對」。

聲明援引2016年南海仲裁案裁決說，直線基線只能依據UNCLOS規定的標準和條件使用，而中國為黃岩島繪製的直線基線，不符UNCLOS條件，因此無法理依據與效力。

聲明說：「菲律賓強烈反對中國使用相關基線，且保留頒布正確黃岩島基線的權力。」

馬尼拉於2013年將與北京之間的南海爭議提交國際仲裁。2016年，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）裁決，中國的南海九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源，但北京不接受也不承認仲裁結果。

另一方面，中國外交部10日稱，「菲律賓海洋區域法」企圖以其國內立法形式固化南海仲裁案裁決，把黃岩島和南沙群島大部分島礁、海域非法納入自己的海洋區域，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，中方堅決反對，將採取一切必要措施捍衛主權和海洋權益。

菲律賓海委會今天指出，「菲律賓海洋區域法」的立法是菲國決定自身海洋區域的合法行為，符合國際法，特別是UNCLOS，以彰顯菲律賓對自身海洋區域的主權、主權權利及管轄權。

根據「菲律賓海洋區域法」，範圍包括內海、群島水域、領海、鄰接區、專屬經濟區及大陸棚，菲律賓可依據聯合國海洋法公約及南海仲裁案裁決，使用海洋區域的資源。

新法並規定，建造於菲律賓海洋區域之內的人工島，屬於菲律賓政府；若專屬經濟區與其他國家重疊，則依國際法協商劃界。

中國在南海興建的人工島之中，有數座位於菲律賓專屬經濟區之內；而菲律賓與台灣的專屬經濟區也有重疊。（編輯：張芷瑄）1131112

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