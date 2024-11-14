美籍台裔數學家杜武亮捐逾3億 回饋塔弗茲大學

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（中央社波士頓13日綜合外電報導）美籍台裔數學家杜武亮捐逾1000萬美元給他任教38年的美國塔弗茲大學，紀念他在1986年去世的祖父杜聰明，校方將科學與工程綜合大樓群命名為「杜聰明」以表達感謝。

杜武亮憑著對股票的精明投資，成功累積數百萬美元，他計劃明年退休後，將大部分財產捐贈給塔弗茲大學（Tufts University）。

「波士頓環球報」（The Boston Globe）報導，塔弗茲大學今天宣布，杜武亮捐了一筆超過1000萬美元（新台幣3.3億元）的「8位數贈款」紀念他在1986年去世的祖父杜聰明，但校方未透露具體數字。杜聰明被視為台灣現代醫學之父。

目前塔弗茲大學校產基金規模超過20億美元，校方將其科學與工程綜合大樓群命名為「杜聰明」（Tsungming Tu），以茲感謝。

計劃2025年底退休的杜武亮說：「塔弗茲大學需要更龐大的基金，來為學生提供更多財務援助。我在這裡度過了38年的愉快時光…我希望能有一些回饋。」

2021年，杜武亮也捐錢給校方蓋宿舍，並以他們三兄弟名字來命名。

杜武亮說，將祖父的名字留在這座於2017年竣工的科學綜合大樓群上，是對他一個恰如其分的榮譽。杜聰明創辦台灣民間第一所私立醫學大學，以及第一個治療鴉片成癮的診所，還有其他重要的貢獻。

杜武亮表示，他投資過一些表現優秀的知名公司，其中最有名的是蘋果公司（Apple）。他說，1997年他第一次投資時，蘋果股價每股才15美分左右，當時1000美元的投資，如今價值遠超過100萬美元。

他沒有聘請財務顧問，但他盡量聽取常被引用的建議。他認為，在數學訓練中培養的分析能力可能有所幫助。

杜武亮說：「我沒想到會變富有。我認為這主要歸功於運氣好和節儉。」

塔弗茲大學校長庫瑪（Sunil Kumar）在聲明中對這筆捐款表示歡迎，並說這將確保「塔弗茲大學將繼續為未來好幾代人推動學習、教學和研究」。

退休後，杜武亮希望去旅行，花更多時間拜訪朋友，編寫新的數學書籍，也許還會學鋼琴，並更深入參與機器人和人工智慧（AI）領域。

杜武亮說：「我的生活很簡單，需求很少。我想把我不需要的部分捐出去。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131114