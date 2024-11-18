本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雙北公車5年釀13件死亡車禍 未禮讓行人是主因
首頁 / 國際

強烈颱風萬宜肆虐菲北 9人喪生

2024/11/18 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）強烈颱風萬宜穿越菲律賓北部呂宋島，引發多場土石流，奪走9人生命，基礎設施及農業損失仍在估算中。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）的報告，萬宜昨天上午先在菲國中部離島登陸、下午又在呂宋島東部二度登陸，今天下午離開菲律賓責任區，前往南海，菲律賓全境解除颱風警報。

呂宋島中北部新比斯開省（Nueva Vizcaya）有7人罹難。新比斯開省災難管理中心官員表示，這7人是一家人，從自家撤離到安姆碧瑤鎮（Ambaguio）一座教堂，不料這座教堂卻遭土石流掩埋。

安姆碧瑤鎮在颱風抵達前就被列為紅色警戒區，許多地方有發生土石流的風險，居民早在15日就開始疏散。

新比斯開省共通報6處土石流，未傳其他奪命事故。

另據菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）說，呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）有2人因拒絕撤離家園，河道潰堤時不幸被沖走溺斃。

另一方面，正在菲律賓訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天宣布，捐贈100萬美元（約新台幣3256萬元）協助萬宜災民，並指他已授權美軍可為風災提供直接援助。

菲律賓近幾週接連遭颱風侵襲，美國先前已透過美國國際開發總署（USAID）提供550萬美元人道援助。（編輯：陳妍君）1131118

萬宜
東北季風影響19日北部防大雨 平地低溫18度強颱萬宜將登陸菲律賓呂宋島 小島災區滿目瘡痍
芮慕拉
颱風桔梗登陸菲律賓 2500村莊居民強制疏散
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：