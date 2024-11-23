本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洪申翰接勞動部長：全力以赴 承擔必須改變的責任
首頁 / 國際

日本福岡機場設施使用費 最高調漲至2530日圓

2024/11/23 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本福岡機場對出境旅客隨機票徵收的「旅客機場設施使用費」，預計從2025年3月30日起調漲，12歲以上旅客收費將從現行980日圓調漲至2530日圓，並首度針對轉機旅客開徵。

日本讀賣新聞報導，負責營運福岡機場的公司表示，對國際線出境旅客徵收的「旅客機場設施使用費」，將以2025年3月30日起購買或發行的機票為對象進行調漲。目前費用為12歲以上旅客980日圓、2歲到11歲旅客490日圓，轉機旅客不收費。

不過，從2025年3月30日起，12歲以上旅客將從980日圓漲至2530日圓（約新台幣530元）、2歲到11歲從490日圓漲至1260日圓。

針對轉機旅客，福岡機場將新徵收大人1260日圓、孩童630日圓的「旅客機場設施使用費」。

福岡機場從1999年開始針對國際線旅客徵收「旅客機場設施使用費」，這次配合擴建及改建中的機場航站將在2025年3月重新啟用進行調漲，也是過去除了2014年與2019年配合消費稅調漲外首度調漲。（譯者：黃名璽）1131123

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：