北約軍委主席籲企業少依賴中俄 防戰爭時遭把持

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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天敦促企業界提前為戰爭情境做好準備，並適時調整生產與物流網絡，以防遭到中國及俄羅斯等國把持。

路透社報導，包爾今天應邀在智庫「歐洲政策中心」（EPC）發表演說，他表示：「只要我們能確保所有關鍵服務和商品無論如何都能順利交付，這將成為我方關鍵的嚇阻能力。」

他指出，嚇阻能力遠遠不僅限在軍事能力上，因為在戰爭中，所有可用手段都可能且必然會被運用。

包爾說：「我們從越來越多的破壞行動中看到這點，而歐洲在能源供應方面也已見證這種情況。」

他表示：「我們自認已和俄羅斯天然氣公司（Gazprom）達成協議，但實際上是和（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）達成協議。同樣情況也適用於中國旗下的基礎設施和商品，我們其實是和（中國國家主席）習近平達成協議。」

包爾提到，西方重度依賴中國原物料，包括使用的稀土原料中有60%產自中國、90%在中國加工；至於製作鎮靜劑、抗生素、消炎藥和降血壓藥物的化學原料也有多達90%源自中國。

他強調：「如果我們認為共產黨永遠不會利用這種力量，那就太天真了。歐洲和美國的商業領袖們必須意識到，他們所做的商業決策對國家安全具有戰略性影響。」

包爾說：「企業界必須為戰爭情境做好準備，並適時調整他們的生產與物流網絡。因為儘管軍事力量或許能在戰鬥中取勝，但經濟力量才是打贏戰爭的關鍵。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1131126