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川普擬加徵關稅 泰國盼吸中國企業赴泰投資

2024/11/27 19:05
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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）美國總統當選人川普揚言上任後將對來自中國的商品加徵關稅，泰國抓緊機會吸引中國企業赴泰投資綠色能源或資通訊相關產業，期盼增加泰國工程師的就業，還能幫助泰國發展人工智慧科技。

川普（Donald Trump）明年初將就任，他選上時就已經表態將提高中國商品的進口關稅，他日前在社群媒體發文明確指出，上任第一天將簽署行政命令，對來自中國的商品，額外加徵10%的關稅。

曼谷郵報（Bangkok Post）26日報導，泰國副總理皮猜（Pichai Chunhavajira）19到22日率團赴中國上海進行招商會，泰國投資促進委員會（Board of Investment）秘書長納利（Narit Therdsteerasukdi）會後預估這波招商可為泰國帶來至少900億泰銖（約新台幣846億元）的投資。

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納利指出，中國企業憂心美國加徵關稅衝擊，有意赴泰投資，其中有幾家企業看好電動車、能源儲存和乾淨能源等成長，有意在泰國生產電池組；有的企業意在設計和製造電腦晶片，以及數據中心和資通訊產業必需設備，這些中國企業想把泰國當作基地，再出口產品到其他國家。

納利認為，這些企業若投資泰國，能夠增加工程師的就業，還能幫助泰國發展人工智慧科技，另外還有企業有意在泰國建立生物包裝工廠，把農作物的渣另外處理成對環境友善的包裝。（編輯：張芷瑄）1131127

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