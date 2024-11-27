新疆人權爭議難解 德國福斯汽車出售當地業務

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（中央社北京27日綜合外電報導）德國汽車巨頭福斯汽車集團（Volkswagen）今天宣布，將出售在中國新疆的業務。北京當局長期以來被指控在當地進行大規模人權侵犯行為，包括強迫勞動。

法新社報導，福斯發言人透過新聞稿指出，福斯將把位於新疆首府烏魯木齊的工廠，以及位於吐魯番的測試跑道出售給一家中國企業。

發言人表示：「作為戰略調整的一環，該廠址出於經濟原因已經由合資企業出售。」

福斯在中國這個對他們來說最重要的市場已經失勢，儘管去年銷量小幅成長，但增速有所放緩。

福斯在中國也已落後於本土競爭對手，銷量冠軍寶座遭比亞迪奪去。

人權運動人士多年來一直指控，中國政府在新疆透過強迫勞動和集中營等手段對維吾爾族和其他穆斯林少數民族進行迫害。

多家為跨國公司供應產品的工廠位於新疆，其中不乏西方大品牌。

福斯在烏魯木齊開設的工廠長期以來都受到審視。該工廠於2013年啟用，並透過合作夥伴中國上海汽車集團（SAIC）持有股份。

此外，德國「商務日報」（Handelsblatt）今年報導，福斯2019年在吐魯番興建的測試跑道可能涉及強迫勞動。

福斯對此表示，沒有發現與這項專案相關的人權侵害證據，但承諾若有新發現的資訊，將啟動調查。

福斯今天指出，其業務將出售給上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131127