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科索沃運河爆炸案數名嫌犯遭逮 塞爾維亞否認涉案

2024/11/30 22:34
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（中央社普里斯汀納30日綜合外電報導）科索沃一條供水給兩座重要發電廠和供水系統的運河昨晚遭遇爆炸攻擊，總理庫提今天表示，警方已逮捕數名嫌疑人。對於科索沃的指控，塞爾維亞總統否認塞國涉入這起事件。

法新社報導，庫提（Albin Kurti）視察爆炸現場時向記者說，執法單位已經「展開搜查，並收集證詞和證據，犯罪者和恐怖分子將面臨法律制裁」。他還提到，供水系統已恢復25%的運作能力。

庫提和科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）稍早都將爆炸事件歸咎於塞爾維亞犯罪幫派，卻沒有提出證據，這顯示兩個巴爾幹半島國家之間的種族緊張情勢。

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對此，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天在提供給法新社的聲明中表示，塞國「明確否認與近期針對科索沃重要運河的襲擊有任何關係」，同時抨擊科索沃「不負責任且毫無根據的指控」。

對於科索沃領袖暗指塞爾維亞就是爆炸事件的幕後黑手，武契奇說道：「這類毫無根據說法意圖損害塞爾維亞的聲譽，並破壞促進區域和平及穩定的努力。」（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1131130

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#法新社
庫提
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