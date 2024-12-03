本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

勝選後首出訪 川普將出席巴黎聖母院重開典禮

2024/12/3 11:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，他將飛往法國，出席週末巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）重新開放典禮。這是他自11月贏得美國總統大選後首度出訪海外。

聖母院2019年慘遭祝融，遭到嚴重破壞。

法新社報導，這座擁有850年歷史的建築歷經充滿挑戰的修復工程後，本月7日與8日將再次歡迎遊客和信徒；預計賓客中將有多位世界領袖。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很榮幸地宣布，我將於週六前往法國巴黎，參加宏偉而歷史悠久的巴黎聖母院的重新開放儀式，這座大教堂在5年前一場毀滅性火災後已全面修復。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）11月29日視察了這座中世紀大教堂的修復工作，他說，工作人員治癒「國家創傷」，完成了「不可能」的任務。

馬克宏在當年大火後立下雄心勃勃的目標，要在5年內重建聖母院，並使其比原本「更加美麗」。

川普寫道，馬克宏「做得非常出色，讓巴黎聖母院重現往日榮光，甚至更加璀璨，這對所有人來說都將是非常特別的一天！」

約250家公司和數百名專家參與修復工作，斥資近7億歐元，資金來自150個國家的8.46億歐元捐款。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1131203

川普
美媒：川普嚇金磚欲保美元強勢 就別想減貿易逆差美國會結束COVID-19調查 支持中國實驗室洩漏論
馬克宏
巴黎聖母院即將重新開放 馬克宏視察修復成果曝光法總統致函塞內加爾 首度承認1944年屠殺軍人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：