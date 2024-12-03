本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 為剷除親北韓勢力
首頁 / 國際

俄間諜遭控設下美人計 色誘保加利亞調查記者

2024/12/3 21:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）檢察官今天告訴英國倫敦的法院，遭控替俄羅斯從事間諜活動的5名保加利亞國民盯上荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）的1名記者，還利用臉書設下「美人計」來色誘對方。

路透社報導，現年33歲的伊凡諾娃（Katrin Ivanova）、30歲的加貝羅娃（Vanya Gaberova）與39歲的伊萬契夫（Tihomir Ivanchev）據稱都是錯綜複雜間諜網絡的成員。該網絡由俄羅斯特務馬薩萊克（Jan Marsalek）掌控，專門鎖定異議分子等對象進行滲透。

檢方表示，上述3人，加上2名已坦承參與間諜活動的俄國男子羅塞夫（Orlin Roussev）和詹巴佐夫（Bizer Dzhambazov），這5人還負責監視美軍在德國的基地，烏克蘭部隊也在這座基地受訓。

檢方指出，伊凡諾娃、加貝羅娃和伊萬契夫都是依據羅塞夫的指令行事，羅塞夫的上線則是馬薩萊克。奧地利籍的馬薩萊克還會使用蒂克茲（Rupert Ticz）這個假名。

倫敦中央刑事法院（The Old Bailey）今天續審此案。檢察官摩根（Alison Morgan）表示，這組人馬曾在2021年監控「冒險者」旗下的保加利亞籍資深調查記者葛羅西夫（Christo Grozev）。

2018年英國小鎮索爾茲伯里（Salisbury）前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）毒殺案，就是由葛羅西夫領銜調查報導。

摩根在法庭上指出，奉馬薩萊克和羅塞夫之命，加貝羅娃透過臉書（Facebook）向葛羅西夫發送交友邀請，以藉機蒐集他的個人資訊。

葛羅西夫接受交友邀請後不久，羅塞夫發簡訊告訴馬薩萊克，「葛羅西夫似乎上鉤了，他已經愛上加貝羅娃。」

馬薩萊克擔憂加貝羅娃「可能也會愛上他（葛羅西夫）」，但羅塞夫回覆，「加貝羅娃非常、非常堅定，也非常獨立。她真是個性感尤物。」

摩根還說，伊凡諾娃、加貝羅娃與詹巴佐夫曾跟蹤葛羅西夫，來到位於西班牙瓦倫西亞（Valencia）的飯店。加貝羅娃還拍下1張葛羅西夫與「冒險者」創辦人希金斯（Eliot Higgins）聚首的照片。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131203

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：