本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗1/300
首頁 / 國際

阿富汗難民部遭自殺炸彈攻擊 部長哈卡尼被炸死

2024/12/11 21:54（12/11 22:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾11日綜合外電報導）阿富汗政府消息人士今天告訴法新社，位於首都喀布爾的難民部今天遭到自殺炸彈攻擊，部長哈卡尼被炸死。

法新社報導，這名要求匿名的官員表示，「難民部不幸發生爆炸，部長哈卡尼（Khalil Ur-Rahman Haqqani）和若干同僚殉難。」他還說，爆炸是由自殺炸彈所引發。

名列美國制裁清單的哈卡尼，公開現身時總是槍械不離手。令人聞風喪膽的恐怖組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）創辦人賈拉魯丁．哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）是他哥哥。

阿富汗現任內政部長西拉傑丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）則是哈卡尼的姪子。

另據路透社報導，阿富汗塔利班代理難民部長、哈卡尼的姪子艾納斯．哈卡尼（Anas Haqqani）證實哈卡尼遇害身亡。

自多國聯軍2021年撤離阿富汗後，哈卡尼即擔任塔利班臨時政府的部長，他也是「哈卡尼網絡」的高階領導人。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131211

#塔利班
#法新社
#阿富汗
#美國
#路透社
塔利班攻占阿富汗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
激進分子攻擊巴基斯坦西北部 釀20士兵陣亡
106
更多編輯台推薦新聞：