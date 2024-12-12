上任首日動起來 川普擬廣發行政命令重塑美政策

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）為大幅重塑美國政府在移民和能源等議題上的政策，美國總統當選人川普打算在明年1月20日上任首日，頒布超過25道行政命令及指示。

路透社報導，兩名知情人士透露，川普已向團隊表示，希望透過在上任首日發布命令來引起「轟動」，以相較於第一任期更大規模且更快速地行使行政權力。

川普在2017至2021年的第一任期首日僅頒布些許行政命令，相較之下，民主黨總統拜登2021年上任第一天便發布了17道行政命令，其中許多目的在於推翻川普的政策。

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川普發言人李威特（Karoline Leavitt）被問及相關計畫時表示：「美國人民可以指望川普總統，在上任第一天便利用其行政權力，兌現他在競選過程中所做的承諾。」

美國總統經常透過頒布行政命令來兌現競選支票，並迅速確立政策目標，毋須經歷國會通過立法的漫長過程。然而，執行這些命令撥出的款項都須獲得國會批准，因此即便避開了國會冗長的立法程序，仍可能面臨挑戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131212