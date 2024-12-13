馬克宏任命中間派白胡為新總理 盼走出法國政治僵局

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國總統府宣布，總統馬克宏今天任命中間派領袖白胡為新任總理，賦予他帶領法國擺脫長達數月政治危機的艱鉅任務。

法新社報導，法國國會4日通過不信任動議，導致總理巴尼耶（Michel Barnier）政府垮台，巴尼耶內閣因撙節預算案遭杯葛而瓦解。

9天之後，馬克宏（Emmanuel Macron）今天任命與他所屬政黨結盟的民主運動黨（MoDem）73歲主席白胡（Francois Bayrou）接手。

法國總統府在聲明中宣布：「共和國總統已經任命白胡為總理，交付他籌組政府的任務。」

白胡是馬克宏任內的第6位總理，將接替法國最短命總理、任期僅3個月的巴尼耶。

而白胡也是法國今年內的第4位總理。

在極度分裂的法國國會，他現在立即面臨的挑戰包括組成一個可在不信任動議下存活的內閣，以及協商出能夠減少經濟動盪的2025年預算。

馬克宏今天與白胡商討近2小時後作出這項任命，BFM電視台（BFMTV）報導，兩人商討期間氣氛「緊繃」。

部會消息人士告訴法新社，巴尼耶將在今天稍晚舉行的儀式中移交權力。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1131213