日本流感患者數連7週增加 COVID-19同步升溫

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本入冬後流感與COVID-19疫情雙雙升溫，前者患者數連7週增加，最近一週平均每間醫療機構患者數是前一週1.86倍；後者確診人數也連兩週增加，平均患者數是前一週1.27倍。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省表示，根據全境約5000家醫療機構回報，截至12月8日止的一週內，流感確診人數為4萬4673人，平均每間醫療機構患者數為9.03人，是前一週的1.86倍。

從日本47個都道府縣來看，福岡縣以平均每間醫療機構患者數20.30人居冠，總計日本全境有13個府縣已超過發布「注意報」標準的10人。

雖然東京都目前流感疫情未達發布注意報的水準，但每間醫療機構患者數為8.19人，相比前一週幾乎倍增。

另外，共同社報導，厚生勞動省表示，同樣來自全境約5000家定點醫療機構回報，截至12月8日止的一週內共新增1萬5163名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者，平均每間醫療機構約3.07人，是前一週的1.27倍，連續兩週增加。

47個都道府縣中，有43地患者數高於前一週。平均每間醫療機構患者數最多的是秋田縣9.31人，其次是北海道9.27人及岩手縣8.21人；較少的是沖繩縣0.80人、鹿兒島縣0.84人及和歌山縣0.88人。

至於因感染COVID-19新增住院人數，根據日本全境約500家定點醫療機構回報人數共1658人，是前一週的1.17倍。（譯者：黃名璽）1131214