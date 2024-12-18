美大量無人機目擊事件引憂 傳官員將向國會簡報

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國官員今天指出，許多引起美國注意的無人機目擊事件似乎是商業、業餘愛好者和執法機構的無人機，以及飛機或恆星造成，他們正在目擊地區增強偵測能力。

路透社報導，美國國防部、國土安全部，聯邦調查局（FBI）和聯邦航空總署（FAA）官員表示，發生在紐澤西州和東北部其他州的5000多件目擊報告，只有不到100件值得調查。

從11月中旬開始的目擊事件在社群媒體引發熱議。截至16日，名為「紐澤西神秘無人機－讓我們來解開謎團」（New Jersey Mystery Drones - let's solve it）的臉書（Facebook）社團擁有近7.5萬成員，網友紛紛發布從外星人到外國勢力等各種說法。

美國官員重申，大量無人機活動報告並未對安全或個人安全構成風險。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl）記者在社群媒體平台X發文指出，拜登政府今晚將就這項議題對聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）進行機密簡報。

眾院情報委員會的代表未能立即聯繫上對此置評。

這些官員一再表示，多數大型固定翼飛機目擊事件涉及有人駕駛飛機。在他們發布最新聲明前，美國總統當選人川普昨天要求聯邦單位對於這些目擊報告提供更多說明。

這些官員在聲明中指出：「我們理解許多社群的憂慮。我們已將先進偵測技術送往這些區域，並派遣訓練有素的目視觀察員前往。」

這些機構也請求國會明年1月開議時通過法案，賦予他們更多權力來識別和減輕任何無人機威脅，並提到已有100多萬台合法註冊的無人機。

這些官員說：「每天都有數以千計商業、業餘愛好者和執法機構的無人機合法飛行。隨著技術發展，我們預期這個數字將隨時間增長。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1131218