藏人難出逃加上歐洲捐款減 印度西藏兒童村面臨危機

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（中央社記者李晉緯達蘭薩拉18日專電）中國嚴格管制邊界，讓藏人出逃難度大增，使學童人數銳減，加上歐洲善心人士因局勢不穩減少捐款，讓總部位於印度，肩負提供現代化教育與傳承文化的西藏兒童村面臨危機。

印度北部達蘭薩拉（Dharamshala）山上，有個以西藏兒童村總部為中心形成的藏人聚落，當中還有學校、宿舍等機構。

西藏兒童村（Tibetan Children's Village, TCV）是一個慈善組織，成立宗旨是照顧西藏兒童，讓他們都能有良好的教育、堅定的文化認同，成為可以自力更生的人，並進一步對藏人和世界作出貢獻。

西藏兒童村的秘書長喀桑彭措（Kalsang Phuntsok）告訴中央社記者，他們會以現代化方式教育孩子，也會為了保存西藏的文化與傳統，而把這些東西教給孩子們。

談到西藏兒童村學校前景，喀桑彭措表示，在中國介入下，讓出逃危險大幅提升，從西藏逃出國的藏人因此大為減少。他說：「西藏兒童村的學校，目前面臨的一大困難，就是前往就讀的兒童數量年復一年地減少，而首要的原因，就是中國的政策讓西藏的孩子無法前往。」

西藏兒童村學校也證實，已經好幾年幾乎沒有收到來自西藏的學生，如今大部分的學生，多是世界各地，包括印度、尼泊爾、日本、加拿大等地的藏裔學童。

西藏兒童村學校另一個挑戰，就是捐款金額降低。喀桑彭措指出，學校獲得的善款大部分來自歐洲善心人士，但在俄烏戰爭等局勢持續動盪，且嚴重影響經濟情況下，捐款數量變少，使校內仍有未獲資助的西藏兒童。

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1959年西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）與數萬藏人流亡到印度，逃難過程中，許多兒童與父母失散，甚至天人永隔，這些西藏的難民很快發現，他們迫切需要照顧這些孤兒，達賴喇嘛更意識到，西藏與藏人的未來，就在年輕一代身上。

如此時空背景下，達賴喇嘛便在達蘭薩拉設置兒童收容中心，更在印度政府協助下擴大成「西藏難民兒童托管所」（Nursery for Tibetan Refugee Children），1971年又改制為寄宿學校，隔年正式轉型為西藏兒童村。（編輯：張芷瑄）1131218

西藏兒童村是一個照顧西藏兒童的慈善組織，圖為位於印度北部達蘭薩拉山上的總部周遭。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月18日

印度北部達蘭薩拉山上，有個以西藏兒童村總部為中心形成的藏人聚落，當中還有學校、宿舍（圖）等機構。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月18日

西藏兒童村（Tibetan Children's Village, TCV）提供現代化教育，保留藏人傳統家庭溫暖。圖為機構學校學生共同溫書。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月18日