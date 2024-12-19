英防相訪烏克蘭 宣布逾92億軍援含空防無人機系統

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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）英國國防大臣希利18日訪問基輔，宣布新一波總額2億2500萬英鎊（約新台幣92億5000萬元）軍援，內容包含空防以及無人機和反無人機系統。

這是希利（John Healey）7月上任以來，第2次訪問烏克蘭。他和烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談，提出英國明年軍援烏克蘭重點方向，包括強化英烏雙邊軍工業合作、以及加強對俄羅斯施壓。

根據英國國防部資料，新一波軍援包含6大項目，分別為用以強化烏克蘭海軍能力的設備、空防系統、反無人機電子作戰系統、各關鍵系統零組件和技術支援、部隊個人防護裝備，以及火砲系統炸藥。

其中，在海軍和海事設備方面，軍援項目包括偵察型和自殺無人機、無人水面船艇、反水雷無人機。火砲系統炸藥數量則足以供應逾9萬發155公釐砲彈，可用於英國之前供應的數十座AS-90自走砲。

英國國防部表示，英國明年將持續增加、並加速為烏克蘭供應軍備，例如無人機（含第一人稱視角先進攻擊型無人機、以及用於反無人機作戰的新型攔截式無人機等）、空防系統、長程打擊火力、防空飛彈、火砲彈藥，其中部分項目為英烏共同研發生產。

彼此提升軍工業實力及供應鏈韌性、共同促進歐洲安全，為英烏長期合作重點之一。

英國國防部指出，訪問基輔期間，希利也與派駐烏克蘭的英方軍事人員會面，感謝他們支援英國外交系統在烏克蘭的運作，並承諾未來將持續確保英國駐烏克蘭大使館取得必要軍事支援，無論需要多久。這間接再度證實烏克蘭境內有英國軍事人員進駐。

去年7月，英國國防部曾透過書面聲明告知國會，2022年4月即已重啟由武官領導的駐烏克蘭防衛事務部門，以就烏方「最急迫需求」進行更好的瞭解與支援。此外，英國繼續執行長期以來的烏克蘭武裝部隊協訓計畫，包括向烏克蘭派駐英國軍事醫護人員，以提供訓練和指導。

另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer）18日與即將於明年1月就職的美國總統當選人川普（Donald Trump）通話，期間除了雙方表達有意強化英美既有的密切關係、期待共同促進國際安全和經濟成長，施凱爾並重申盟友一同堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略、確保烏克蘭處於盡可能有利地位的重要性。

有鑑於俄羅斯持續惡意攻擊烏克蘭基礎設施，特別是能源供應網，英國首相府17日宣布提供烏克蘭約3500萬英鎊緊急援助。相關資金將用於修復電力網、緊急增加能源供應、加強保護能源基礎設施、人道救援。

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首相府指出，自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，烏克蘭超過2/3能源供應設施曾遭破壞、占領或摧毀。僅是今年，俄羅斯即曾對烏克蘭能源基礎設施發動11波大規模攻擊；去年一場攻擊曾迫使百萬名烏克蘭民眾無電力可用。

英國國防部另表示，將持續與其他國家及企業合作，以阻止俄羅斯軍方取得侵略戰爭所需貨品和科技技術。除了歐洲地區盟友，印太區域夥伴對烏克蘭的支持也很重要；在接下來的一年，英國將持續在印太區域與盟友合作採取相關行動。（編輯：張芷瑄）1131219